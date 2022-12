Schilderijen van Bart (36) uit Lochem hangen in Hongkong: ‘Jammer dat ik er niet bij ben’

Boer had laanbomen in Joppe ‘hoe dan ook’ niet mogen kappen: ‘Als gemeente wisten wij van niets’

De boer die opdracht gaf tot de kap van tientallen bomen in bermen nabij zijn boerderij aan de Elfuursweg in Joppe, dicht bij Gorssel, had hoe dan ook niet het recht om dit te doen. Dat stelt het Lochemse college van burgemeester en wethouders, nadat begin deze maand de kapwerkzaamheden zijn stilgelegd op last van de gemeente.

15 december