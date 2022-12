Schilderijen van schoonmaker Bart (36) uit Lochem hangen in Hongkong: ‘Jammer dat ik er niet bij ben’

UPDATE/MET VIDEO Ernstig ongeval in Lochem: brandweer knipt dak van auto om bij slachtof­fer (41) te komen

Een automobilist (41) uit Goor is gisteravond op een boom gebotst in Lochem. De brandweer heeft het dak van de auto open moeten knippen om bij de bestuurder te komen. De man is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

6 november