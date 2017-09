Scholieren maken kennis met monumenten

De zevende en achtste groep van de Beatrixschool in Harfsen, de Julianaschool in Almen, de Bargeweide in Eefde en Prins Hendrikschool, de Rank en Bartimeus, alledrie uit Lochem doen mee aan deze klassendag. Ze bezoeken monumenten zoals de Gudulakerk in Lochem, de sluis in Eefde en de boerderij t Valcke in Eefde.