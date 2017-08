School blij met extra materiaal over verzetsman Ynze Dikkerboom

Er is geen betere plek om het materiaal over de verzetsman Ynze Dikkerboom en zijn vriendin Tine van Heesch onder te brengen dan bij de de Beatrixschool in Harfsen, vond oom-zegger Ype Bloemendaal. Gisteren droeg hij de door hem verzamelde spulletjes over aan schooldirecteur Taco Houkema.

Elk jaar weer besteedt groep 7 van de plaatselijke Harfsense basisschool aandacht aan de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de rol van de plaatselijke verzetsman Ynze Dikkerboom en zijn vriendin Tine van Heesch in het bijzonder.

Het Hol

Dikkerboom, geboren in Friesland, belandde in de Achterhoek nadat hij een oproep in Duitsland te komen werken had genegeerd. Dikkerboom werd actief in het verzet in Harfsen en directe omgeving. Hij verbleef ’s nachts in een ondergrondse schuilhut, het Hol.

Handgranaten

Volledig scherm Het Hol. © Jan Houwers In de nacht van 13 op 14 oktober 1944 vertrokken zo'n zestig SD'ers, SS'ers en landwachters vanuit Deventer naar Harfsen om onderduikers op te pakken. Als eerste vielen ze de boerderij van Slagman binnen, waar zich op dat moment een groot aantal onderduikers bevond. De boerderij werd omsingeld, leeggeroofd en in brand gestoken. Gerrit Slagman werd met tal van onderduikers gearresteerd en weggevoerd. De schuilhut werd even later ook ontdekt en Dikkerboom en zijn vriendin Tine van Heesch vonden hierbij de dood: ze overleefden de in de schuilhut gegooide handgranaten niet.

Materiaal

Het verhaal over het verzet, de onderduikers en het Hol wordt elk jaar weer verteld door de meesters en juffen op de Beatrixschool. Heel veel (schriftelijk )materiaal hadden de onderwijzers echter niet. Tijdens de oorlogsherdenkingsbijeenkomst afgelopen mei troffen voorzitter Eppie Valkeman en bestuurslid Jessica Lambertink van de Oranjevereniging Harfsen Ype Bloemendaal. Zijn moeder bleek de zus van Ynze te zijn. En Bloemendaal vertelde hen dat hij nog flink wat materiaal had over de oorlogsperiode waaronder ook nog een en ander specifiek over zijn oom.

Later

,,Voor mij is het zo duidelijk als wat dat het materiaal hier hoort'', zegt Bloemendaal, geboren in Zutphen, maar nu woonachtig in Noord-Holland. ,,De herinnering blijft hier levendig. Daarom draag ik het graag over. Ik heb nog meer materiaal, zowel algemeen over de oorlog en ook nog wel wat over Harfsen en Dikkerboom. Als jullie dat later nog willen hebben, kan dat.''