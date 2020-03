Schooldirecteuren opgelucht: afblazen centraal eindexamen geeft duidelijkheid

Het zijn tropendagen voor schoolleiders zoals Krist. Maandag ging de school nog open voor examenleerlingen die toetsweek hadden. Dinsdagochtend besloot de school deze per direct uit te stellen, om enkele uren daarna te horen dat het centraal eindexamen komt te vervalen. ,,We zitten van de ene op de andere dag in een nieuwe werkelijkheid.’’

‘Nog veel vragen‘

Toch is ze blij met de boodschap van onderwijsminister Slob. De scholen hebben tot 6 juni om de uitgestelde scholexamens af te nemen. Hoe, dat is nog de grote vraag. Het is niet gewenst om in grote groepen in dezelfde ruimte te vertoeven. ,,Daar gaan we ons in verdiepen’’, zegt Krist. ,,Wij hebben daar nog veel vragen over.’’ Voor het vmbo staan de praktijkexamens op punt van beginnen. Die moeten in de scholen plaatsvinden. ,,Ook dat is nog een vraagteken.’’

Beroep op creativiteit

Ook haar collega Jan Dobben van vmbo-school Talentstad in Zwolle tast nog in het duister over het afnemen van de praktijkexamens. Denk aan leerlingen metaalbewerking, die op machines moeten laten zien wat ze kunnen. Of Zorg en Welzijn-leerlingen, die het EHBO-examen normaliter op elkaar uitvoeren. ,,Misschien kunnen sommige onderdelen eruit gelaten worden of kunnen we alternatieve opdrachten verzinnen. Het doet in elk geval een beroep op onze creativiteit. Ik zie so wie so de laatste dagen vormen van onderwijsvernieuwing ontstaan waar we normaal jaren voor nodig hadden gehad.”

‘Het geeft lucht‘