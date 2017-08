Schoolverkeer Garve Lochem moet eerste weken improviseren

Niet gelukt

Herinrichting van de straten rond de school is echter niet bijtijds klaar, zo werd eerder al duidelijk. Dat had bij aanvang van het schooljaar klaar moeten zijn, maar dat is niet gelukt. Pijnpunt is de Albert Hahnweg, een van de belangrijke toevoerwegen.

Onverwachte omstandigheden

Het gaat dan om het stuk vanaf vanaf de brandweer tot aan de verkeerslichten. Volgens de gemeente stuitte de aannemer op 'onverwachte omstandigheden' in de grond, hoewel er van tevoren onderzoek is gedaan naar onder meer kabels en leidingen.

Oud Lochem

In dit oude stukje Lochem staan de zaken in de ondergrond er volgens de gemeente echter anders voor dan vooraf duidelijk was. Dat betekent dat de aannemer de periode van maandag 28 augustus tot en met vrijdag 22 september nodig heeft om een en ander af te ronden. In die periode moeten fietsers en automobilisten een alternatieve route volgen om bij de school te komen. In de eerste week van het nieuwe schooljaar is de Albert Hahnweg overigens wel gewoon open.