Schouwburg Lochem trekt meer bezoekers

Dat bleek maandagavond uit een presentatie die directeur Mirjam Radstake en bestuursvoorzitter Alex Jansen gaven aan Lochemse raadsleden. Medio 2016 besloot de gemeenteraad om de schouwburg meer subsidie te geven.

Jaarlijks gaat er 312.000 euro naar de schouwburg. Het bestuur en directie gaven destijds aan dat bedrag nodig te hebben om de schouwburg op de been te kunnen houden en ambities waar te maken. Kern van die doelstelling: een bredere culturele voorziening worden die beter verankerd is in de stad Lochem en in de kernen.

Activiteiten

In het seizoen 2016-2017 is dat gelukt, bleek uit de toelichting van Radstake. Het aantal bezoekers nam toe van 26096 naar 31556. Dat is voor een groot deel te danken aan toename van zogeheten cultuurmaatschappelijke verhuringen. Onder die noemer vallen allerlei verschillende activiteiten, variërend van een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen tot het Janstheater De schouwburg dacht aanvankelijk daarmee 7500 bezoekers te kunnen trekken. In de praktijk trokken dat soort activiteiten echter 12036 bezoekers. ,,Daar lag ook echt onze focus'', aldus Radstake. ,,We willen de culturele broedplek van de stad zijn.'' Voorstellingen waren een andere voorname publiekstrekker. Die trokken 13553 bezoekers.