Schrijver Jan Braakman vertelt over de Tweede Wereldoorlog in Lochem en Laren

Gemeentebe­lan­gen Lochem breidt hegemonie verder uit, maar hoe nu verder?

De drie lokale partijen zijn de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Lochem. De hegemonie van Gemeentebelangen Lochem is zelfs verder uitgebreid. Die partij is veruit de grootste. Aan de andere kant: coalitiepartners VVD en GroenLinks noteerden forse verliezen. De vraag is hoe nu verder.

17 maart