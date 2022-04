Schrijver Pauline Slot gast in Bibliotheek in Lochem

Volle maan-wandeling bij Lochemse Berg

De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op vrijdag 18 maart 2022 een volle maan-wandeling over de Lochemse Berg. Normaal is de Lochemse Berg na zonsondergang niet toegankelijk, maar als het volle maan is wordt soms een uitzondering gemaakt, zoals nu dus.

3 maart