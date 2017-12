Sfeervol kerstconcert in Ontmoetingskerk Eefde

video Zutphen en Lochem archiveren samen

22 december De burgemeesters Annemieke Vermeulen van Zutphen en Sebastiaan van ’t Erve van Lochem ondertekenden vanochtend een overeenkomst waarin de samenwerking op archiefgebied voor vijf jaar wordt vastgelegd. ,,Hiermee zetten we een situatie voort die er in feite al was”, zei Vermeulen. In 2014 dreigde er een kink in de kabel te komen toen Lochem overwoog het digitale archief te verhuizen naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem. Het fysieke archief zou in Zutphen blijven.