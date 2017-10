Sieraden gestolen bij inbraak antiekwinkel in Gorssel

Klacht van vader: arts schond beroepsgeheim

17 oktober Doordat een verpleeghuisarts van De Borkel in Gorssel uit de school heeft geklapt tegenover derden, is de vader van drie kinderen de omgang met hen kwijt geraakt en heeft hij ze al twee jaar nauwelijks meer gezien. Daarvan is de zoon van een demente patiënte uit deze instelling overtuigd. Hij klaagde de specialist aan bij het medisch tuchtcollege in Zwolle.