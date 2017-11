Sint vaart Almen binnen met Catalaanse vlag

Opnieuw inbraak bij Sportclub Lochem

18 november In de nacht van vrijdag op zaterdag is er voor de derde keer in anderhalf jaar ingebroken in de kantine van Sportclub Lochem. De daders hebben een ruit ingegooid en zijn daarna via de nooddeur binnen gekomen, aldus Hans Hoetink, beheerder van het sportcomplex aan de Elzelaan.