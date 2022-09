Sjoerd Stellingwerf exposeert hyperrealistische schilderijen in Gorssel

Lochemse wethouder over plaatjes in plannen voor nieuwe bouwloca­ties: ‘Er staat écht nog niets vast’

Plaatjes zeggen nog niets. Dat zegt de Lochemse wethouder Marja Eggink over de afbeeldingen die zijn opgenomen in de zogenoemde kernvisies, waarin beoogde nieuwe bouwlocaties zijn aangewezen. Volgens haar is het te vroeg om op basis van tekeningen conclusies te trekken over bijvoorbeeld ontsluitingswegen. „Het zijn voorbeelden, meer niet. Niets staat vast.”

