Sjors wil zijn hond Roma in Eefde zonder riem laten ravotten: ‘Een losloopgebied moet toch makkelijk te vinden zijn?’

video Moeder (50) dient klacht in tegen politie om arrestatie na zwembadrel in Almen: ‘Ze wilden me gek maken’

17 augustus Een 50-jarige vrouw uit Zutphen heeft een klacht tegen de politie ingediend voor mishandeling. De vrouw kreeg vorige week pepperspray in haar gezicht tijdens een confrontatie tussen jongeren en agenten voor het politiebureau in Zutphen. Volgens haar werd ze daarna ‘alle kanten opgeslingerd’ in het arrestantenbusje omdat agenten de bochten expres zo scherp mogelijk zouden hebben genomen.