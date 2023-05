‘Slachting’ met keukenmes in Harfsen: ‘Je hebt ons leven geruïneerd’

Een gitzwarte dag die de slachtoffers in het geheugen gegrift staat en hun leven verwoest heeft. Zo typeerde de officier van justitie donderdag bij de rechtbank in Zutphen 1 december 2021. Die dag stormde Harfsenaar E.N. (39) een woning aan de Callunahof in Harfsen binnen, om daar op zijn ex-vrouw en -schoonmoeder in te steken. Hun destijds 2-jarige zoontje was er op dat moment ook bij en de vrouwen overleefden de steekpartij maar ternauwernood. De verdachte blijft sindsdien zeggen dat hij er zich niets van kan herinneren.