Slootsmid in Laren vindt opvolgers: broers Ebbekink nemen alle aandelen van 195 jaar oud bedrijf over

Opruimen zeldzame fosforbom in Epse kostte gemeente Lochem tienduizen­den euro’s

Het opruimen van een Amerikaanse brandbom in het Hassinkbos bij Epse heeft de gemeente Lochem tienduizenden euro’s gekost. De door metaalzoekers aangetroffen fosforbom is in april vorig jaar gecontroleerd tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Lochem wil de kosten ervan grotendeels declareren bij het Rijk.

25 februari