Video Baas Rijksmuseum opent Museum Staal in Almen

14 november Niemand minder dan Taco Dibbits, de directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, zal op zaterdag 2 december Museum Staal in Almen openen. Het nieuwe museum in het centrum van Almen is een eerbetoon aan de landbouwkundige/dichter A.C.W. Staring. De naam van het museum is een samentrekking van Staring en Almen. Staring leefde van 1767 tot 1840.