Sneeuw bemoeilijkt blussen schuurbrand in Gorssel

Opvallend veel mensen in Eefde hebben kanker: ‘Dit was een paradijs om te wonen, maar daarvan is niets over’

19 januari Er is onrust in het buitengebied van Eefde. Opvallend veel mensen in het Gelderse dorp hebben kanker of zijn daar recent aan overleden. De inwoners zijn bang dat de zware industrie op het naastgelegen bedrijventerrein in Zutphen een kwalijke rol speelt. De GGD is een onderzoek gestart. ,,Het is niet de vraag of we kanker krijgen, maar wanneer.”