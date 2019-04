Snel duidelijkheid over proef met 60km tussen Eefde en Gorssel

Er komt vermoedelijk snel duidelijkheid over wat de proef met de verlaging van de snelheid tussen Gorssel en Eefde tot gevolg zal hebben. Tot eind vorige maand is er tussen beide dorpen op de provinciale weg N348 een proef geweest om de snelheid te verlagen van 80 naar 60 km per uur. In de eerste helft van de maand mei zal er hoogstwaarschijnlijk helderheid komen over wat de provincie Gelderland wil doen met de snelheid op dat wegtraject. Dit zei wethouder Eric-Jan de Haan (VVD) gisteravond op vragen van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van Lochem tijdens het vragenhalfuurtje.

Een half jaar lang is er een proef geweest met d e lagere snelheid tussen Gorssel en Eefde. GroenLinks zei gisteravond dat deze fractie van verschillende omwonenden gehoord had dat de proef goed is bevallen. Het afgelopen half jaar waren er geen meldingen geweest van ongevallen, aldus het GroenLinks-raadslid Bernhard Aikink.

Oversteken

Aanwonenden gaven volgens hem te kennen dat er echt langzamer gereden werd en dat ze met hun kinderen makkelijker de weg over konden steken. Nu de snelheid weer terug is naar de reguliere 80 km per uur zijn er volgens GroenLinks alweer twee ongevallen gebeurd waarvan een met letsel. De fractie van GroenLinks in de Lochemse raad memoreerde nog dat automobilisten nog geen twee minuten extra tijd kwijt als ze maximaal 60 km mogen rijden tussen Eefde en Gorssel in plaats van de 80km.

Afwachten

GroenLinks wilde weten of de wethouder ook vond dat de proef zou moeten worden omgezet in een definitieve maatregel tot verlaging van de snelheid naar 60km. De fractie was bovendien benieuwd of wethouder De Haan bereid is om bij de provincie Gelderland dit te bepleiten. Wethouder De Haan liet zich gisteravond nog niet verleiden tot het doen van uitspraken hierover. Hij wil eerst de evaluatie afwachten die dus de volgende maand verwacht wordt.

Ondernemers