Snelle ontruiming van villa Ger Visser lijkt van de baan na ‘deal’ op de gang in rechtbank

Frustratie in buurt nadat straat in Schalkhaar wéér blank staat: 'Dit gaat geheid weer fout!'

En opnieuw is het raak. Voor de derde keer in zes jaar tijd is de waterleiding in de Pastoorsdijk in Schalkhaar gebroken. Rond 22.00 uur begon de straat onder te lopen. Tientallen huishoudens waren getroffen door de breuk.