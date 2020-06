Snelweg A1 deels weer vrij na ravage door gekantelde vrachtwagen bij Lochem, nog wel flinke vertraging

Stikstof­uit­spraak spelbreker voor kapitale villa’s in Barchemse Bos

25 juni Al bijna dertig jaar wordt er in Lochem gesteggeld over de bouw van zes villa’s in het Barchemse Bos. Pas vorig jaar ging de raad akkoord. Nu gaat het plan alsnog in de prullenbak. De stikstofuitspraak van de Raad van State gooit roei in het eten. ,,We maken een nieuw plan.’’