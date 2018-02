Sociale dienst baart Lochem zorgen

LOCHEM Lochem is bezorgd over de situatie bij Het Plein. De sociale dienst zit verlegen om extra geld. Dat terwijl Lochem eerder heeft uitgesproken geen extra middelen beschikbaar te willen stellen.

Het Plein, dat actief is voor de gemeenten Zutphen en Lochem, heeft dit jaar miljoenen extra nodig dan eerder was geraamd, bleek vorige week. Uit de gewijzigde begroting voor dit jaar blijkt dat er 60,9 miljoen aan kosten is voorzien. Dat was aanvankelijk 51,4 miljoen euro. De sociale dienst voorziet meer geld nodig te hebben voor onder meer uitkeringen, personeels- en bedrijfsvoeringskosten. De rekening komt te liggen bij Zutphen en Lochem.

Lochem maakt zich zorgen maakt over deze ontwikkelingen bij Het Plein. Eerder al besloten Lochem en Zutphen dat zij per 1 januari 2019 stoppen met Het Plein. Zij zijn er van overtuigd dat begeleiden van mensen naar werk beter op een andere manier kan gebeuren. Toename van de kosten voor uitkeringen staat ook haaks op de ambitie om het aantal mensen met een uitkering te verlagen. Lochem is in vergelijking met de oorspronkelijk vastgestelde begroting iets meer dan een miljoen euro extra kwijt: 500.000 euro voor uitkeringen en eenzelfde bedrag voor salarissen en organisatiekosten. Dat terwijl de gemeenteraad eerder heeft aangegeven dat er, met het oog op de ontmanteling, geen extra geld meer naar Het Plein gaat. ,,Dit laatste is met de laatste begroting die nu voor ligt niet gelukt en daarom heb ik tegen deze begroting gestemd'', laat wethouder Ingrid de Pagter (CDA) weten. Zij zit namens Lochem in het bestuur van Het Plein. Ondanks de tegenstem van Lochem werd de begroting door het bestuur wel aangenomen.