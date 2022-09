Spinnenprimeur in Lochemse caravan: ‘Toen ik wist om welke soort het ging, kreeg ik de kriebels’

Lochem werkt aan nog meer historie: ‘Maar in de zomer de boel op kop, dat lijkt me geen goed plan’

Lochem heeft alweer een nieuw plan klaarliggen om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Op dit moment wordt gewerkt aan de Molenpoort en de Noorderwal. In het nieuwe plan is de Walderpoort aan de beurt. De stad Lochem wil de historische sfeer terug. Ondernemers vrezen voor de planning van de werkzaamheden aan de Markt. ,,In de zomer de boel op kop dat lijkt me geen goed plan.’’

17 augustus