Sportclubs in Gorssel hebben weer een nieuwe aed: ‘Symboliseert de hulp en steun van mensen’

Gorssel heeft weer een nieuwe aed. De defibrillator die vorige maand gestolen werd bij de plaatselijke voetbalclub is vervangen door een nieuw, definitief, exemplaar. John Immink en Job Dietrich maakten zich de afgelopen weken hard voor een nieuw apparaat en zijn blij met het resultaat. ,,We hebben de crowdfunding gehaald.”

De aed-diefstal gebeurde op klaarlichte dag. vv Gorssel en trim- en ATB-club Sport 88, die beide hun clubgebouw op het sportpark aan de Markeweg hebben staan, begonnen een inzamelingsactie. Ze wilden tenminste 1500 euro ophalen voor een nieuwe aed, die levensreddend kan zijn wanneer iemand een hartstilstand krijgt.

,,We hebben via de inzamelingsactie voor beide verenigingen voldoende binnengehaald. Dat wat nog gemist werd is aangevuld door een sponsor”, zegt John Immink van ATB-club Sport 88.

Houten balk

In de tussentijd is er overigens altijd een AED in de buurt geweest, want op het terrein van VV Gorssel hing een ‘leen-AED’, nadat het vorige exemplaar weggenomen is. Dat gebeurde op zaterdag 8 oktober. ‘Wie steelt er nou een aed?’ vroeg Dietrich zich toen af. Op videobeelden is te zien dat de man met een houten balk het terrein op kwam lopen.

Frustratie alom, bij direct betrokkenen, want volgens Dietrich heeft de defibrillator enkele jaren geleden nog het leven van een hardloper kunnen redden. ‘’Het laat maar zien hoe belangrijk zo'n apparaat is.’

Blij

Nu de situatie achter de rug is, is Dietrich blij. ,,Het is fijn dat er een nieuwe aed is. Maar dit is natuurlijk wel de verkeerde aandacht. Anderzijds symboliseert dit wel de bereidwilligheid van iedereen hier om ons een hart onder de riem te steken.”

Ook John Immink is blij met de nieuwe aed. ,,Je vraagt je echt af wat mensen behelst om zoiets als dit te doen. Maar dat de crowdfunding is gehaald, is heel fijn. Al valt het wel mee hoe spannend het was, het is goed gekomen, ondanks dat het een behoorlijk bedrag was.”