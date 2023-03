Sporthistoricus speurt naar namen van in oorlog gesneuvelde Lochemse voetballers: ‘Met hun verhalen ráák je mensen’

Waarom ben jij zo gefascineerd door in de oorlog gestorven voetballers?

Jurryt van de Vooren: ,,Voetbal was en is volkssport nummer één en in de oorlog een belangrijke afleiding. Met het vertellen van voetbalverhalen kom je heel dicht bij mensen, het grijpt ze aan. Deze materie houdt me al 25 jaar bezig.’’