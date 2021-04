Sportvliegtuig stort neer op akker bij Epse, Johan ziet het gebeuren: ‘Er was iets helemaal niet goed’

Schoneveld woont schuin tegenover het akker en was in de tuin aan het werk even voor 16.30 uur toen het vliegtuigje heel laag over zoefde. ,,Ik was nog blij dat-ie over het huis ging”, vertelt hij. ,,Vervolgens draaide het vliegtuig bij, klapte tegen een boom en stortte tegen de grond. Ik was bang dat diegene het niet zou overleven...”