Starterswoning voor behoud jonge Almenaar

Het plaatselijke bouwbedrijf dat het museum realiseerde is ook dit keer weer in actie om de starterswoningen pal achter Staal te verwezenlijken. Trots laat Pien Pon zien dat de woningen ´best nog vrij groot zijn’. ,,Je kunt er met twee volwassenen en een kind wonen’’, zegt de Almense. Dan wijst ze naar beneden. ,,En ze hebben een parkeergarage. We konden onder het museum een garage maken. Was best een gedoe, maar het is gelukt. Er was ook niet veel ruimte om de auto’s te parkeren, dus voor mij was het duidelijk dat er een parkeergarage moest komen. Toch vrij uniek voor Almen.’’