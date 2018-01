Stationsgebouw moet de 'Poort van Vorden' worden

De plannen verkeren nog in een pril stadium. ,,We zijn nog op zoek naar iemand die het project wil trekken'', zegt Jan Gerritsen van 4xV. ,,Op korte termijn gaan we met alle betrokken partijen uitzoeken of het gebouw exploitabel is en op welke manier we het pand kunnen invullen. Je zou bij het laatste kunnen denken aan iets als een kastelenmuseum op de begane grond, met daarboven enkele huurappartementen. Ook onderzoeken we nog hoe we de aankoop kunnen financieren. Het gebouw moet in elk geval de 'Poort van Vorden' worden. Een locatie die toeristen als het ware welkom heet in ons mooie dorp.''