Stemmen voor het waterschap? ‘Wie betaalt, mag bepalen’

Woningen nieuwe Lochemse wijk in juni in verkoop

18 maart Na vele jaren soebatten gaat het er dan eindelijk van komen: de nieuwbouwwijk Bosstaete in Lochem komt er. Ontwikkelaar BDO (het vroegere Bouwfonds) verwacht dat de huizen in juni daadwerkelijk in de verkoop gaan. De wijk zal gaan bestaan uit 56 huizen: 30 twee-onder-een-kap, 17 rijtjeswoningen en 9 vrijstaande huizen. De woningen komen achter de Zutphenseweg in Lochem.