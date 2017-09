Steun voor kazerne op nieuwe plek in Almen

Almen krijgt namelijk een nieuwe brandweerwagen. Die past niet in de huidige kazerne, is al langer bekend. Het blusvoertuig, dat ook kan worden ingezet bij natuurbranden, is groter dan z’n voorganger. Daarnaast is actie geboden om te voldoen aan Arbo-eisen. De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om elders in Almen een nieuwe kazerne te bouwen. Aan verbouw van de huidige kazerne of nieuwbouw op de huidige plek kleven te veel nadelen, aldus het college. De kazerne staat nu midden in het dorp. Dat wordt niet als ideaal beschouwd.