Zutphen gaat door met ontwikke­ling Polsbroek, wel zorgen over aantasting histori­sche waarde en woongenot

De gemeente Zutphen is volop bezig met de ontwikkeling van het gebied Polsbroek (Polsbroek, Polsbroekpassage en Boompjeswal). De gemeente wil de omgeving in het centrum van de stad een nieuw elan geven en ziet een mogelijke sloop van het voormalige bankgebouw aan de Martinetsingel als één van de opties. Hoogbouw op die plek is niet uitgesloten en er zou groen moeten wijken. Deze gedachte zorgt voor onrust onder omwonenden en instanties.