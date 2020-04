Stilte in beeld: Lochem

Enige supermarkt Superrr in Almen gered door nieuwe investeer­ders

16 april De bijzondere supermarkt Superrr in Almen, die ook thuiszorg biedt, is overgenomen door Centerrr om het voortbestaan van dit concept te garanderen. Tot opluchting van assistent-bedrijfsleider Miranda Lourens. ,,Anders hadden we in Almen helemaal geen supermarkt meer gehad.’’