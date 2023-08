met video Kinderen kunnen er in Zutphen weer op los timmeren: ‘Nu willen we niet meer in de vergetel­heid raken’

Het Timmerdorp Zutphen is terug van weggeweest. In een paar dagen tijd een mooie hut bouwen van afvalhout is een bekend recept om kinderen te vermaken en de verbinding in een wijk een handje te helpen. Maar het was al jaren niet meer georganiseerd. ,,In het verleden is het in de vergetelheid geraakt, we willen nu aftimmeren dat dat in de toekomst niet meer kan gebeuren.’’