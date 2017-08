Streekproducten moeten sneller naar consument

De afzet van lokale voedselproducten zien te vergroten. Dat is het doel van het project dat de gemeenten Lochem en Bronckhorst samen hebben opgezet. De gemeenten gaan zich ervoor inspannen dat lokaal voedsel via de kortste weg bij de consument komt. Een coördinator van de organisatie Happyland, Marijn Struik, gaat dit project leiden. De provincie Gelderland en de Europese Unie hebben hiervoor 38.000 euro beschikbaar gesteld.

Gesprekken

Struik gaat een jaar aan de slag in beide gemeenten. Hij gaat de afzetmarkt voor en het gebruik van streekproducten proberen te bevorderen. Voor consumenten maar ook voor de horeca moet het eenvoudiger worden om deze producten te kopen. Op dit moment zijn er verschillende initiatieven in de Achterhoek en directe omgeving van Lochem en Bronckhorst zoals versboerderij Daalwiek in Geesteren, fruitbedrijf Horstink in Steenderen en Wegdam eieren in Lochem.