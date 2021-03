Streep door Keidagen in Lochem: ‘Andere plek of later tijdstip was geen optie’

Zij staan nog altijd buitenspel: sporters van 27+ als paria’s op de velden

4 maart Sinds woensdagavond mogen er in groepsverband weer wedstrijden en trainingen worden afgewerkt. Maar enkel door sporters tot 27 jaar. Daarmee staat er een grote groep nog altijd ‘buitenspel’. We spraken met drie voetballers. Het trio uit die bewuste groep speelt bij zijn club in het eerste elftal.