Streep door speelautomatenhal in Lochem

Nieuwbouwwijk in Exel nadert voltooiing

5 april De wijk 't Veld in Exel nadert z'n voltooiing. Vijf starterswoningen staan nu in de verkoop. Als die er eenmaal staan is ook het laatste stukje van 't Veld, het nieuwbouwwijkje dat de afgelopen decennia is opgetrokken, bebouwd.