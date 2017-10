Strijd om brug op Gorsselse Heide gestreden

Kritiek op glasvezelplan Lochem

27 oktober Aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Lochem kan zonder inzet van gemeenschapsgeld. Dat stelt het bedrijf CIF, dat glasvezel wil aanleggen. CIF is daarom verrast over het feit dat Lochem vier miljoen euro wil investeren in een buizenstelsel.