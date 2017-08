Survivalbaan Barchem onder voorwaarden toegestaan

Realisatie van een survivalbaan in Barchem is onder voorwaarden toegestaan. Gebruik daarvan is alleen toegestaan voor mensen die bij de groepsaccommodatie verblijven die er reeds is gevestigd. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, nadat bezwaren van omwonenden tegen het plan zijn gewogen.