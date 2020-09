Tafeltennisclub De Toekomst krijgt Oldstars: niet alleen koffieleuten, maar ook serieus een balletje slaan

Nul houden blijft heilig voor Harf­sen-goa­lie Erik ten Have (52)

23 september Harfsen begon zaterdag aan het nieuwe seizoen met een oudgediende in het doel. Door personele problemen in de keepersbezetting was het aan Erik ten Have om het doel schoon te houden. Zo'n dertig jaar na zijn debuut keerde de routinier (52) terug in de competitie.