Tarief voor grijze bak in Lochem stijgt

'Weinig spullen' in museum Almen

5:50 ,,Het rationele van Staring hopen we te kunnen combineren met de liefde van Pien voor de Achterhoek. Dat zijn de verbindende factoren. Maar zonder dat we het sentimenteel gaan maken’’, zegt Boaz Baradon, tentoonstellingsontwerper van OPERA Amsterdam, over de totstandkoming van de tentoonstelling in STAAL, het nieuwe museum in Almen dat op zaterdag 2 december officieel geopend wordt.