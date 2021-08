Tegenvaller voor verdeeld CDA-Lochem: raadslid Erik Hoentjen stapt op uit onvrede over nieuwe landbouwvisie

Want Hoentjen verkeert nog in tweestrijd of hij zijn termijn als zelfstandig raadslid wil afmaken. ,,Er moet binnen de gemeente nog beslist worden over het buitengebied via bijvoorbeeld de omgevingswet’’, zegt Hoentjen. ,,En ik zit nog te dubben of ik me als raadslid namens de agrarische sector daar nog hard voor moet maken want dit beleid kan grote gevolgen hebben. Ik ben tenslotte in de raad gegaan om de belangen van het buitengebied en de agrarische sector te behartigen.’’