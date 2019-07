Theatervoorstelling in Eefde over ‘mooie en ellendige dingen van het huwelijk’

Naast de werken van veertig kunstenaars die de jubileumexpositie telt, trad theatergroep Flint op in de galerie.

Het Huwelijk

De voorstelling met de titel ‘Het Huwelijk’ was zowel op vrijdagavond als zondagmiddag te zien in Galerie Stijl. ,,Dit kwam op ons pad terecht’’, vertelt Peters. ,,Het leek ons leuk om voor het dertigjarig jubileum een voorstelling te geven in de zomer. Beide dagen hadden we ruimte voor vijftig zitplaatsen. Op vrijdag hadden we dertig bezoekers en op zondag zestig. We hebben toen mensen af moeten zeggen, want het was vol.’’

Zware voorstelling

De in totaal tachtig bezoekers kregen een voorstelling voorgeschoteld over de ‘mooie en ellendige dingen’ van het huwelijk, zo legt Boudewijn Rikmenspoel van de theatergroep uit. ,,Dat doen we aan de hand van gedichten’’, aldus Rikmenspoel. ,,Die gedichten zijn van bekende en minder bekende dichters. De gedichten zijn soms heftig maar ook realistisch. Wij hebben ze op muziek gezet. Felix Strategier speelt op accordeon en ik draag de gedichten voor. De mensen vonden het erg leuk, ondanks dat het wel een zware voorstelling is.’’

Huiskameroptreden

Voor Peters en Adriaanse vormde het optreden van theatergroep Flint behalve een jubileumactiviteit ook een try-out. In de galerie in Eefde organiseerden de galeriehouders nog nooit een ‘huiskameroptreden.’ Peters: ,,Vorig jaar september hebben we de galerie heropend in Eefde, daarvoor zaten we in Arnhem. Daar organiseerde ik wel vaker van dit soort huiskameroptredens. In Eefde was dit de eerste keer. Het was voor ons dus ook een kwestie van kijken hoe het gaat. Maar het ging fantastisch.’’

Muziek