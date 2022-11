Theo Spierings nieuwe ceo veevoederconcern ForFarmers

Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders moet de benoeming van de nieuwe Chief Executive Officer (CEO) binnenkort nog wel goedkeuren. Spierings treedt dan vanaf volgend jaar aan. Hij neemt het stokje over van Chris Deen, die pas in juli de leiding over ForFarmers kreeg maar afgelopen maand om gezondheidsredenen zijn vertrek al weer aankondigde. Deen kan zich op die manier volledig richten op zijn herstel.

Theo Spierings (58) heeft veel ervaring in de agrarische sector. Hij studeerde levensmiddelentechnologie, begon zijn carrière bij Friesland Foods en leidde daar later als ceo de fusie met Campina. Daarna was hij - van 2011 tot 2019 - ceo van Fonterra, een wereldspeler op het gebied van zuivel in Nieuw-Zeeland. De laatste paar jaar leidde hij zijn eigen adviesbureau The Purpose Factory, dat zich richt op het duurzaam transformeren van ondernemingen in de agrarische sector.