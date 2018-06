Tientallen inhalende truckers op de bon op A1

Wim Meutstege laat bij Sportclub Lochem zien voetbal niet verleerd te zijn

24 juni ,,Of hij mij nog zal herkennen? Ik heb mijn twijfels. Het is meer dan 55 jaar geleden." Henny Boers (69) uit Arnhem haalt bij het zien van de expositiefoto's in de kantine van sportpark De Elze in Lochem een kopie van een foto uit 1957 tevoorschijn. Op de foto staat Boers met Wim Meutstege (65) op een elftalfoto uit zijn kindjaren.