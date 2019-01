Tientallen laadpalen erbij dit jaar in Lochem

Inbrekers slaan deur van Phone House in Lochem eruit, maar stelen alleen dummy's en demo's

26 januari De toegangsdeur van telefoonwinkel Phone House in Lochem is in de vroege vrijdagochtend bruut ingeslagen. De politie zoekt getuigen. Inbrekers sloegen het glas tussen 5 uur en kwart over vijf in en sloegen hun slag.