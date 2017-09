TPSolar neemt de tijd voor bezwaren tegen panelen op de Armhoede

TPSolar wil een park met 27.000 zonnepanelen aanleggen en daarvoor in oktober subsidie aanvragen, maar dat stuit op verzet bij omwonenden. Zij voelen zich onder anderen te laat geïnformeerd door gemeente en TPSolar en vrezen aantasting van het landschap. De omwonenden hebben zich daarom verenigd in bewonerscomité Armhoede Duurzaam Energie Landschap (ADEL). ,,Het is altijd lastig om te bepalen wanneer je omwonenden informeert over dit soort projecten, want zolang er nog geen subsidie is verleend is alles volkomen hypothetisch”, licht Roijers toe. ,,Zodra de grondeigenaar eind juni aangaf mee te willen werken hebben we een dag later omwonenden ingelicht.”