Tractor van voetbalvereniging Vorden gestolen

De inbraak moet vrijdag tussen tien uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds hebben plaatsgevonden. Terreinbeheerder Johan Verstege meldt dat er in totaal voor 15.000 euro is weggenomen. “Die tractor was een diepte-investering die we onlangs als vereniging hebben gedaan omdat we zelf het veldonderhoud zijn gaan doen.”