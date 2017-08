Tractorpulling zorgt voor spektakel ondanks regen

videoTractorpulling Lochem staat garant voor veel kracht en veel lawaai. Zo'n 6.500 mensen hebben zaterdag de 34ste editie bijgewoond. Stoere mannen stoppen hun vingers in hun oren om de vele decibels te dempen. Indrukwekkende machines met vele pk's proberen op de twee wedstrijdbanen voor een sleepwagen een full pull te halen. Dikke zwarte rookpluimen waaieren uiteen over de duizenden toeschouwers.

De jaarlijkse Tractorpulling Lochem was zaterdag weer in Barchem, voor de 34ste keer aan de voet van de Lochemse Berg. Het spektakel staat hoog aangeschreven bij het fanatieke tractorpullingpubliek. Al waren er door het wisselvallige weer minder toeschouwers dan gehoopt, maar met 6.500 bezoekers waren de staan- en zittribune goed bevolkt. Dat weer is ook aanleiding om het programma hier en daar aan te passen; lichte regenval zorgt voor drie kwartier uitstel van wedstrijden. ,,De baan wordt dan afgedekt'', vertelt Tom Esselink (24) van Stichting Tractor Pulling Lochem.

Lees verder onder de foto:

Volledig scherm Tijdens de pull komen de voorwielen van de grond. © Jan Houwers

Hij zal 's avonds plaatsnemen achter het stuur van de Hurricane, die uitkomt in de klasse Superstock. Prominent pronkt de grijze trekker op het terrein.

Hoogtepunt van het jaar

Iets verderop staat Tractorpullingteam Red Devil uit Ruurlo, dat uitkomt in de klasse Supersport 4500 Topniveau. Het gaat goed dit seizoen. ,,In de tussenstand staan we na negen wedstrijden vijfde in een veld van twaalf rijders'', vertelt piloot Maikel Hendriksen (24) van het team. ,,Voor ons is deze wedstrijd het hoogtepunt van het jaar.'' Op deze wedstrijd rust wat meer spanning dan gewoonlijk. ,,We hebben al onze sponsoren en De Vrienden van de Red Devil voor deze wedstrijd uitgenodigd en voorzien van een hapje en drankje. Dat hebben ze wel verdiend.''