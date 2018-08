Treinverkeer tussen Deventer en Zutphen twee uur stil na aanrijding in Eefde

Dit Bathmense echtpaar kocht als eerste een kavel in Laren maar bouwt als laatste

15 augustus Ze kochten als eerste, in april 2015, een bouwkavel voor de vrije sector in het uitbreidingsplan Schoneveld in Laren. Ruim drie jaar later gaan de Bathmenaren Johan en Jenny Groot Bronsvoort als laatsten ook daadwerkelijk bouwen. Daarmee is het bouwplan bijna af.