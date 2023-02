Tunnel, snelheidsverlaging en ‘fietssnelweg’: zo moet de weg tussen Deventer en Zutphen veiliger worden

Plannen voor drie windturbi­nes tussen Lochem en Markelo worden met argusogen gevolgd

EXEL/MARKELO - Het voornemen om drie windturbines in het buitengebied van Lochem te bouwen, langs de gemeentegrens met Hof van Twente, wordt in Hof met argusogen gevolgd. Ontwikkelaar Pure Energie uit Enschede heeft onlangs overeenkomsten gesloten met grondeigenaren in het gebied.

